The Last of Us: guardate questi film ispirati a Joel ed Ellie, aspettando la serie HBO

Le attese non finiscono mai per i fan di The Last of Us: finita quella per l'agognato secondo capitolo del gioco è destinata a continuare ancora un bel po' quella per la serie TV annunciata da HBO qualche tempo fa. Ma che modi abbiamo per ingannare il tempo rimasto?

Beh, giocare e rigiocare i due capitoli usciti su PS4 può essere sicuramente un'idea valida, ma un passatempo carino potrebbe anche essere quello di mettersi alla ricerca di film più o meno ispirati alla storia di Joel ed Ellie: noi abbiamo cercato di semplificarvi la vita suggerendovi un paio di titoli.

The Road può essere un valido esempio: il film di John Hillcoat presente in catalogo su Netflix parla della storia del viaggio di un padre e un figlio in un futuro post-apocalittico. Vi dice niente? Un altro validissimo titolo che viaggia su una lunghezza d'onda simile è I Figli degli Uomini di Alfonso Cuaron, che ci narra di un futuro in cui proteggere una donna incinta in un mondo in cui non nascono più bambini sarà un compito vitale da portare a termine.

Abbastanza clamoroso è invece il caso di What Still Remains, di cui trama e poster scimmiottano palesemente il gioco di Naughty Dog; vibrazioni simili sono invece presenti anche nel recente Light of My Life, di cui qui potete trovare la nostra recensione. Avete in mente altri film che potrebbero aggiungersi alla lista? Fatecelo sapere nei commenti, insieme ai vostri pareri sui film che vi abbiamo consigliato!