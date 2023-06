The Last of Us guida le nomination ai Dorian TV Awards, i premi della critica LGBTQ+

Sono arrivate le nomination per i Dorian TV Awards 2023, presentati da GALECA: The Society of LGBTQ Entertainment Critics, ed HBO sarà estremamente soddisfatta per il grande risultato raggiunto. The Last of Us, Somebody Somewhere e The White Lotus sono le tre serie più nominate dell'edizione, seguite da vicino da Abbott Elementary della ABC..

The Last of Us ha ricevuto 8 nomination, tra cui quelle per la migliore serie drammatica, miglior show LGBTQ e la migliore interpretazione televisiva sia per Pedro Pascal che per la co-protagonista Bella Ramsey. Tra le altre candidature, lo show ha ottenuto una doppia nomination nella categoria Miglior interpretazione televisiva non protagonista per Murray Bartlett e Nick Offerman, che hanno ottenuto diversi plausi per la loro interpretazione della storia di Bill e Frank.

Continuando, Somebody Somewhere ha ottenuto 6 nomination, tra cui quella per la migliore interpretazione televisiva della protagonista Bridget Everett. The White Lotus ha ricevuto 5 nomination, con lo show che ha dominato la categoria Miglior interpretazione televisiva non protagonista grazie a Jennifer Coolidge, Meghann Fahy e Aubrey Plaza. E non vediamo l'ora di sapere qualcosa in più sulla Stagione 3 di The White Lotus.

In totale, la HBO (in combinazione con HBO Max) ha ricevuto 32 nomination, seguita da Netflix (13) e Amazon (10).

Ma non bisogna dimenticare Abbott Elementary. La serie preferita dalla critica e dal pubblico è stata nominata 4 volte, 5 se si conta la nomination della creatrice e protagonista Quinta Brunson per il Wilde Wit Award, assegnato a un interprete, scrittore o commentatore le cui osservazioni sono provocatorie e divertenti allo stesso tempo. La Brunson è stata nominata anche per la migliore interpretazione televisiva.

I Dorian Awards premiano il cinema e la televisione riconoscendo sia i titoli mainstream che quelli LGBTQIA+, con un'attenzione particolare per gli show che hanno rappresentato positivamente la cultura queer. GALECA si batte anche per migliorare le retribuzioni e l'accesso dei suoi membri, in particolare di quelli dei segmenti più sottorappresentati e vulnerabili.