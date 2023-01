The Last of Us, gli haters contro Pedro Pascal: 'Non sa neanche farsi crescere la barba!'

Dopo gli ultimi report sul budget di produzione di The Last of Us fatti circolare dal The New Yorker, torniamo a parlare dell'attesissima serie tv di HBO con alcune nuove dichiarazioni dello showrunner Craig Mazin.

Argomento? L'attore Pedro Pascal, star di Game of Thrones e The Mandalorian scelto per il ruolo del protagonista Joel, una delle icone più amate dai videogiocatori di Playstation: purtroppo però in questo mondo non tutti amano Pedro Pascal (immaginate di crescere come haters di Pedro Pascal, per carità) e nel corso di un'intervista con The Hollywood Reporter, Mazin ha raccontato delle lamentele più assurde ricevute dai fan-boy del videogame originale all'annuncio del casting.

"Alcuni ci hanno scritto dicendo che Pedro Pascal non andava bene perché non sarebbe stato capace di farsi crescere 'una barba alla Joel'. Oggi possiamo riderci su, ma per alcune persone era un serio problema. 'Oh mio Dio, non avrà la barba che il personaggio ha nel gioco!'". Pascal ha personalmente ammesso che sia lui che la sua co-protagonista Bella Ramsey avevano "paura delle aspettative della gente" durante la produzione "super difficile" della serie, mentre la Ramsey ha aggiunto che dal momento che i fan hanno sognato il casting del personaggio di Ellie per quasi un decennio, si era ripromessa di non guardare i commenti sui social media una volta annunciato il suo casting. "Sono consapevole di tutto", ha detto la giovane. "È stata la mia prima esperienza con questo tipo di reazioni negative."

The Last of Us uscirà in Italia dal 16 gennaio prossimo, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Per altre novità vi rimandiamo al trailer di The Last of Us.