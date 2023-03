The Last of Us HBO: 8.1 milioni di spettatori per l'episodio 8, 74% in più del pilot

Dopo i chiarimenti riguardanti l'assenza del doppiaggio in italiano dell'episodio 7 di The Last of Us, emergono i dati, sempre più clamorosi, del successo della serie televisiva prodotta da HBO.

Come riportato da Variety e rivelato da Warner Bros. Discovery, l'episodio 8 di The Last of Us ha raggiunto un picco di 8.1 milioni di spettatori durante la trasmissione di domenica 5 marzo. Siamo di fronte ad un nuovo record assoluto per l'adattamento della serie videoludica, che precedentemente aveva toccato quota 7.5 milioni di spettatori in occasione dell'uscita del quarto episodio (WBD non ha però reso pubblici i dati riguardanti gli episodi 5-7).

Dopo essersi resa protagonista di un debutto più che promettente, la serie TV curata da Craig Maizin e Neil Druckmann ha continuato a far registrare numeri da capogiro per HBO, superando anche quelli di House of Dragon. Gli 8.1 milioni di spettatori che si sono connessi nella serata di domenica sono superiori del 71% rispetto a quelli della prima puntata, denotando una crescita notevolissima da parte dello show di The Last of Us.

Al termine dell'episodio "When We Are in Need" (sulle nostre pagine trovate la Recensione dell'episodio 8 di The Last of Us), HBO ha già mostrato il trailer dell'epico finale di stagione.