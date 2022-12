The Last of Us: HBO annuncia il podcast ufficiale con Neil Druckmann e lo showrunner

Dopo l'ultima anteprima di The Last of Us fornita da HBO, arriva la conferma che il network americano lancerà anche un podcast ufficiale di The Last of Us in occasione dell'uscita dell'attesissima serie tv ispirata all'omonimo videogame Playstation.

Dato che l'adattamento televisivo del gioco Naughty Dog è destinato ad essere uno dei più grandi spettacoli della HBO per il 2023, la rete sta facendo di tutto per promuoverla: questo podcast di accompagnamento sarà curato dal creatore della saga di videogiochi Neil Druckmann, dallo showrunner Craig Mazin e dall'attore Troy Baker, che utilizzeranno la piattaforma per commentare ogni episodio scena per scena.

Come saprete, Baker ha interpretato Joel nei videogiochi e interpreterà un nuovo personaggio nella serie HBO. Comunque, al momento, non è chiaro se il podcast includerà guest star come Pedro Pascal o Bella Ramsey. Inoltre, non sappiamo esattamente quando uscirà, ma sembra probabile che ogni puntata del podcast arriverà settimanalmente insieme ad ogni nuovo episodio della serie tv: in tal caso, aspettatevi che il podcast venga rilasciato sui vari servizi domenica 15 gennaio o il giorno dopo lunedì 16 gennaio.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di The Last of Us doppiato in italiano: quali sono le vostre aspettative per la nuova serie HBO?