The Last of Us HBO: ecco quali attori vorremmo per Joel ed Ellie

Come sappiamo, qualche mese fa è arrivata la notizia che un adattamento di The Last of Us sarebbe diventato una serie tv prodotta da HBO. I fan del celebre videogioco sono immediatamente andati in visibilio, e hanno cominciato a fantasticare sugli attori potenzialmente più adatti a interpretare i personaggi di Joel ed Ellie.

Nel video che si può vedere qui in calce anche noi di Everyeye ci siamo cimentati in questo gioco: abbiamo scelto sei attori (tre uomini per Joel e tre donne per Ellie), motivando la scelta anche in base all'età, alle precedenti esperienze e al physique du rôle.

L'adattamento televisivo di The Last of Us sarà scritto da Neil Druckmann, già game director e sceneggiatore del videogioco per PlayStation: una scelta che è stata particolarmente apprezzata dai fan, e che dovrebbe garantire una certa continuità e coerenza tra serie tv e videogame. Insieme a lui ci sarà Craig Mazin (Chernobyl).

Nei giorni scorsi anche Troy Baker, doppiatore di Joel nel videogioco, ha detto la sua su chi vedrebbe bene nel "suo" ruolo in The Last of Us targato HBO. A questo punto non resta che lasciarvi al video. Siete d'accordo con le nostre scelte? Chi vorreste vedere interpretare Ellie e Joel in The Last of Us? Aspettiamo come sempre i vostri commenti, rimandandovi anche a tutti i dettagli su The Last of Us.