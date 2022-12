The Last of Us: HBO condivide le immagini promozionali del primo episodio!

Mancano ormai poche settimane al debutto di The Last of Us, l'attesissima serie televisiva di HBO basata sul celebre franchise videoludico, che arriverà il 16 gennaio 2023 su Sky e Now.

Per stuzzicare ancor di più la curiosità dei fan, le pagine ufficiali dello show hanno condiviso nelle ultime ore tante nuove immagini promozionali del primo episodio della serie, incentrate su Joel, Ellie, Sarah e molti altri. Potete dare un'occhiata alle foto in calce alla notizia.

"È un caso che non sussiste: questa è la più grande storia che sia mai stata raccontata in un videogioco" ha dichiarato recentemente lo showrunner Craig Mazin, che parlando dei due protagonisti ha poi aggiunto: "Sono semplicemente persone, e questo è molto raro nei videogiochi. Il fatto che abbiano mantenuto un approccio così coi piedi per terra ti fa sentire... Non ho mai provato nulla del genere, e sono un videogiocatore dal 1977".

Il cast di The Last of Us è composto da Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie) Nico Parker (Sarah, la figlia di Joel), Anna Torv (Tess), Murray Bartlett (Frank), Lamar Johnson (Henry), Keivonn Woodard (Sam), Gabriel Luna (Tommy, fratello di Joel) e Merle Dandridge (Marlene).

Per salutarvi, vi lasciamo con il trailer doppiato in italiano di The Last of Us. Rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti!