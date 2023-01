The Last of Us, HBO ci crede tantissimo: budget episodi superiore a Game of Thrones!

Magari non sarà elevato come quello de Gli anelli del potere, ma per dare vita al mondo di The Last of Us a quanto pare HBO ha tirato fuori un budget da capogiro, superiore addirittura alla media degli episodi di Game of Thrones.

E' quanto emerge da un nuovo rapporto del The New Yorker, secondo il quale la serie live-action basata sul famoso videogame Playstation avrebbe un budget superiore alle prime cinque stagioni di Game of Thrones! Sebbene la cifra effettiva non sia stata rivelata dall'outlet, nella pubblicazione viene indicato un numero "superiore a cento milioni di dollari". Si tratta di una cifra a dir poco incredibile per una prima stagione di una nuova serie, ma che la dice lunga sulla fiducia del network nelle potenzialità del progetto che evidentemente non è pensato per rivolgersi ai soli appassionati del videogame, ma tenterà di conquistare anche un pubblico generalista.

Ricordiamo che la serie tv di The Last of Us è stata co-scritta e co-prodotta dal creatore del videogame Neil Druckmann, che ha unito le forze a Craig Mazin, creatore e regista dell'acclamata miniserie Chernobyl. Nel cast, tra l'altro, i due protagonisti saranno interpretati proprio da due ex star di Game of Thrones, Pedro Pascal e Bella Ramsey, scelti rispettivamente per i ruoli di Joel e Ellie (a proposito, avete visto l'ultima foto esclusiva di The Last of Us con Pedro Pascal?).

The Last of Us debutterà in Italia in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 16 gennaio. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti. Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di The Last of Us.