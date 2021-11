The Last of Us HBO, tutti gli ultimi indizi dal set della serie TV

Sono iniziate durante l’estate le riprese di The Last of Us, adattamento seriale di HBO dal pluripremiato titolo di Naughty Dog. E non si fanno mancare scatti e video “rubati” dal set, che sta rimodellando interi quartieri canadesi. Ecco cosa ci dicono i leaks e le immagini su quanto troveremo nella prima stagione.

La serie ambientata nel mondo post-apocalittico partorito dalla mente di Neil Druckmann è uno dei titoli HBO più attesi fra quelli di prossima distribuzione. Non così prossima però, visto che la produzione è ancora nel pieno delle riprese dei primi episodi. Un viaggio che non si accenna breve, con dieci episodi a comporre la serie e della durata di ben un’ora ciascuno. Inoltre, gli scenografi stanno facendo un lavoro certosino in fatto di ambientazioni, cambiando totalmente volto a interi quartieri e città canadesi – dove si stanno effettuando le riprese – per renderle il più simili possibile alle controparti videoludiche. Vi avevamo già aggiornato, poco tempo fa, su tutte le novità e i leaks di The Last of Us.

Con la produzione che si trova nel vivo delle riprese in esterna e una buona fetta di budget investita degli scenari cittadini, è piuttosto difficile mantenere il segreto, con gli abitanti degli edifici circostanti che stanno riempiendo i social di scatti e persino qualche video delle riprese. Qualcuno in particolare ci rivela qualche indizio interessante sulla strada intrapresa da HBO. A fianco di questi, molto è stato anticipato dagli studios per quanto riguarda le fasi di casting: ecco gli attori e i personaggi che troveremo in The Last of Us.

Come detto, la prima cosa che si osserva dalle immagini che trovate in calce all’articolo è la grande credibilità dei set, disseminati di case diroccate, edere rampicanti e auto arrugginite. Molti scatti invece hanno come soggetti prediletti Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni, rispettivamente, di Joel ed Ellie. Dai costumi possiamo dire che troveremo i due protagonisti molto fedeli agli originali. Tuttavia, un indizio interessante viene proprio da Pascal in un video che, apparentemente, lo riprende nelle prime fasi della serie, subito dopo aver accettato l’incarico da Marlene.

L’attore imbraccia un fucile d’assalto, arma molto rara e ricercata nel gioco e che infatti viene ottenuta solo nelle fasi finali. Questo dettaglio rivela alternative interessanti, poiché era proprio l’assenza di armi che nel gioco spinge Joel ad accettare l’offerta delle Luci. Infine, anche se non si tratta propriamente di foto dal set, sono fuorisciti dei leaks – subito rimossi, ma qualche utente li aveva già salvati – dei rendering per il set della città fortificata di Jackson. Le indiscrezioni sono fuoriuscite dal Consiglio di Canmore, città dove si effettueranno le riprese di Jackson, che dovrebbero coprire il settimo episodio. Da lì in poi ci sarebbero altri tre episodi, che considerando lo svolgimento del videogioco potrebbero terminare con la fase nella zona universitaria. Che aspettative avete dalla serie? Ditecelo nei commenti!