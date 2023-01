The Last of Us, HBO Max in tilt e spettatori in attesa da ieri: così anche oggi in Italia?

Oggi The Last of Us arriva finalmente in Italia, su Sky e NOW, con un primo episodio della durata record di un film. Ieri, quello stesso episodio ha debuttato su HBO Max, che per la prima volta dopo House of the Dragon è andato in crash per i troppi collegamenti. Di solito succede solo agli streamer minori, per farvi capire.

Effettivamente è capitato anche con qualche piattaforma di prima grandezza. Con la quarta stagione di Stranger Things per esempio, che ha mandato in crash i server di Netflix per i troppi collegamenti in contemporanea. Ma per il resto, disservizi di questo tipo si verificano perlopiù su piattaforme minori, come accaduto spesso ad AMC+ con The Walking Dead e Better Call Saul. Quando capita invece a piattaforme come HBO Max, significa che il numero di collegamenti è stato esplosivo.

Appena la première è arrivata su HBO Max ieri sera all’orario stabilito, nelle varie regioni in cui è attivo il servizio a livello globale, moltissimi utenti sono andati sui social per segnalare disservizi. Non solo The Last of Us non appariva disponibile, ma l’intera app della piattaforma era andata completamente in crash. Quando le fonti americane hanno riportato il problema ieri sera, HBO non aveva ancora risolto il problema né aveva rilasciato un comunicato ufficiale, anche se sicuramente si sono mossi istantaneamente per riattivare il servizio. Questo solo per farvi capire la portata del problema.

Oggi il primo episodio arriva su Sky e NOW e siamo sicuri che non ci saranno altrettanti problemi, in Italia, come invece ci sono stati negli Stati Uniti. Ma ormai questi crash, tolto il fastidio per gli utenti, sono un metro di paragone per serie dal successo veramente stellare. Dopo tante, troppe critiche riservate al cast, le ultime sulla serie e soprattutto le recensioni ci dicono che quei pregiudizi non avevano alcun motivo di esistere. Fra Pedro Pascal e Bella Ramsey una chimica pazzesca, dicono le anticipazioni, mentre l’interprete originale Troy Baker è arrivato a definire il Joel di Pascal migliore del suo.

Forse Neil Druckmann ci ha visto giusto nell’abbandonare completamente il progetto film di The Last of Us.