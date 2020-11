The Last Of Us: HBO ordina ufficialmente la prima stagione della serie tv, cosa significa

A questo punto era forse un po' scontato, visti la popolarità del materiale base e il team creativo coinvolto nel progetto, ma HBO ha ufficialmente ordinato una prima stagione di The Last Of Us.

Annunciata lo scorso marzo, la serie live-action basata sull'omonimo videogame di successo sviluppato da Naughty Dog potrà vantare il coinvolgimento dello stesso Neil Druckmann (direttore creativo e sceneggiatore del gioco) in qualità di sceneggiatore e produttore esecutivo, che lavorerà al fianco del creatore di Chernobyl Craig Mazin per portare la storia sullo schermo con un nuovo format. Carolyn Strauss, Evan Wells di Naughty Dog, Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions saranno inoltre produttori esecutivi dello show.



"Craig e Neil sono dei visionari dalla creatività inarrivabile" ha affermato Francesca Orsi, EVP della programmazione di HBO "Con loro alla guida del progetto, assieme all'incomparabile Carolyn Strauss, questa serie troverà sicuramente riscontro tra i fan accaniti dei giochi di The Last Of Us come anche dei neofiti di questa saga che trascende i generi. Siamo entusiasti di collaborare con Naughty Dog, Word Games, Sony e PlayStation per adattare questa storia incredibilmente epica e immersiva".



Similmente si sono espressi anche il presidente di Sony Pictures Television Studios Jeff Frost e il capo di PlayStation Productions Asad Qizilbash: "Siamo elettrizzati all'idea di lavorare cin HBO e questo fantastico team creativo per dar vita alla serie tv di The Last Of Us. Lo storytelling innovativo e pieno d'ingegno di PlayStation è un complemento naturale per il focus creativo di Sony Pictures Television. La nostra collaborazione è un fantastico esempio dell'applicazione della nostra filosofia "One Sony". Non vediamo l'ora di sviluppare ancor più IP di giochi iconici in futuro".



Sembra dunque che, se dovesse aver successo il progetto, The Last Of Us potrebbe aprire le porte a diverse nuove collaborazioni tra l'industria televisiva e videoludica.



