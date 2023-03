The Last of Us: la nuova immagine di David farà tornare gli incubi ai giocatori

A ogni episodio, The Last of Us ha dimostrato di essere uno dei più grandi adattamenti di tutti i tempi. Settimana dopo settimana, la serie basata sull'omonima saga di videogiochi ha spezzato i cuori e fatto piangere tutti come bambini traumatizzati. E anche il prossimo episodio non sarà da meno, visto che introdurrà il personaggio di David.

L'episodio di questa settimana, "When We Are Needed", è probabilmente uno dei capitoli più cupi del franchise, dove verrà introdotto David, interpretato da Scott Shepherd. Ora il co-creatore Neil Druckmann ha condiviso una nuova immagine che anticipa il "destino infuocato" di David, che i giocatori ricorderanno fin troppo bene.

L'immagine, condivisa su Twitter da Druckmann, vede una figura di spalle in un edificio in fiamme. Anche se non viene detto espressamente, i giocatori sanno che si tratta sicuramente di David. Nel gioco David e la sua comunità sono un gruppo che Ellie (Bella Ramsey) incontra mentre è a caccia di cibo per lei e Joel (Pedro Pascal) mentre Joel si riprende da una ferita quasi mortale. Anche se all'inizio David sembra simpatico e innocuo, non ci si può mai fidare di nessuno nel mondo di The Last of Us.

Senza fare spoiler, si tratta di uno degli scontri più emozionanti della storia del gioco. Soprattutto se si considera l'impatto sul viaggio di Joel ed Ellie. Come la maggior parte degli accorgimenti visivi in The Last of Us, si tratta di un'inquadratura presa direttamente dal gioco e la didascalia di Druckmann "l'inverno sta arrivando" non fa altro che accentuare ulteriormente l'atmosfera di terrore. L'inverno è già iniziato da un paio di episodi, ma in questa sezione della storia le dure condizioni ambientali si aggiungono all'orrore della realtà di Ellie. Anche per Joel, questo inferno coperto di neve porta a una delle sezioni più spaventose di The Last of Us.

Nell'attesa dell'episodio, potete recuperare il trailer della 1x08 di The Last of Us, la serie HBO ha infranto un nuovo record ottenuto nell'arco di appena cinque episodi.