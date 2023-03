The Last of Us: HBO pubblica il trailer dell'epico finale di stagione

Subito dopo la conclusione dell'Episodio 8, HBO ha diffuso in streaming il trailer del finale di stagione di The Last of Us che andrà in onda domenica prossima. Quindi, è quasi giunto il momento di dire addio a Ellie e Joel almeno per un po' di tempo. La loro missione raggiungerà il culmine in questo finale carico di tensione e adrenalina.

La prima stagione di The Last of Us si concluderà con il nono episodio. Intitolato "Look For The Light", il finale dovrebbe vedere Joel ed Ellie trovare l'esatta posizione delle Luci. Il titolo si ricollega direttamente a quello della première che si intitolava "When You're Lost in the Darkness" (Quando ti sei perso nelle tenebre) e, mettendo insieme questi due titoli, si ottiene il famoso slogan delle Luci: "When You're Lost in the Darkness, Look For the Light" (Quando ti sei perso nelle tenebre, cerca la luce).

Nel filmato vediamo i nostri due protagonisti sempre più braccati dagli Infetti ma decisi a portare a termine la missione: "Dobbiamo finire quello che abbiamo cominciato", dice Ellie a Joel, con questo che fa un cenno d'assenso con la testa.

Ma raggiungere le Luci è stato più facile a dirsi che a farsi, dato che il duo ha recentemente scoperto che la base verso cui erano diretti non era più il loro quartier generale. Con questi che si sono trasferiti in un nuovo luogo, Ellie e Joel riusciranno a trovarli in tempo?

The Last of Us è diventata rapidamente la serie televisiva più avvincente dell'anno e potete scommettere che HBO avrà preparato un finale altrettanto emozionante. Non vediamo l'ora di vedere come si concluderà (e di cominciare il conto alla rovescia per la seconda stagione). Già nei giorni scorsi Bella Ramsey aveva anticipato che il finale di The Last of Us sarà controverso e farà sicuramente discutere i suoi fan.

L'episodio, come anticipato, andrà in onda domenica prossima mentre in Itala sarà disponibile dal giorno successivo su Sky e in streaming su Now nella versione sottotitolata in italiano.