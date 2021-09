The Last of Us di HBO, quando potrebbe uscire la serie TV?

A Marzo dell'anno scorso è stato annunciato l'arrivo della serie TV tratta dal celebre videogioco The Last of Us. Le riprese sono in corso ormai dal mese di Luglio, e una domanda sorge spontanea nei fan adesso: quando sarà possibile vedere lo show? Ecco cosa sappiamo.

Secondo quanto riportato, la fase di produzione potrebbe dilungarsi fino all'estate prossima, mentre le riprese del primo episodio di The Last of Us si sono concluse da poco. Con questa prospettiva, lo show potrebbe arrivare sui nostri schermi non prima dell'autunno del 2022. Ovviamente se i tempi di produzione dovessero stringersi, si può pensare anche a qualche mese prima, magari in estate. In ogni caso sicuramente 2022 ormai, e con grande probabilità non la prima metà.

La prima stagione della serie adatterà il primo videogame, e potrà contare su un grande cast, con il famoso Pedro Pascal e Gabriel Luna nei panni di Joel e Tommy Miller. A interpretare Ellie ci sarà invece Bella Ramsay.

Una questione importante riguarda il canale su cui verrà trasmessa. Mentre, infatti, negli Stati Uniti la serie sarà un prodotto mandato in onda da HBO, come sappiamo in Italia il colosso ancora non c'è. Scoprite con noi, allora, quale canale potrebbe trasmettere The Last of Us in Italia!