The Last of Us, HBO rilascia un nuovo spot per la serie con Pedro Pascal e Bella Ramsey

Dopo l'ultimo emozionante trailer di The Last of Us, per preparare al meglio gli spettatori all'arrivo dell'attesissima serie tv tratta dall'omonimo franchise videoludico, HBO ha rilasciato un nuovo spot televisivo che mostra ancora una volta Ellie e Joel nel loro complesso viaggio attraverso gli Stati Uniti.

Come potete vedere voi stessi dalla breve clip in calce alla notizia, ci troviamo di fronte a sequenze già rilasciate in precedenza dall'emittente che solo pochi mesi fa ha raccolto uno straordinario successo con House of the Dragon e ora, resta da capire se il fan del videogioco riusciranno ad essere soddisfatti di questa nuova trasposizione di una delle opere più apprezzate di Naughty Dog.

Nonostante il desiderio di restare il più fedeli possibile al lavoro svolto da Neil Druckman è compagni è già stato ampiamente confermato che nella serie HBO ci saranno nuovi personaggi, verranno apportate modifiche alla location e dunque anche la trama subirà qualche lieve cambiamento. Per ora non si sa chiaramente ancora quanto tutto ciò influenzerà la serie complessiva. Abbiamo ancora un mese circa prima del debutto di The Last of Us e ovviamente, questo spot non fa che accrescere l'hype dei moltissimi fan in giro per il mondo.

Dallo spot vediamo il personaggio interpretato da Bella Ramsey fare i conti con la terribile epidemia generata dal fungo Cordyceps che trasforma gli uomini in creature incredibilmente aggressive. I sopravvissuti risiedono in zone di quarantena e solo il contrabbandiere di Pedro Pascal con l'aiuto della quattordicenne Ellie può tentare di risolvere questa terribile situazione. Per scoprire cosa accadrà, non ci resta che attendere.