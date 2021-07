The Last of Us di HBO, quale sarà il ruolo di Sarah nell'adattamento televisivo?

The Last of Us è una delle produzioni videoludiche più amate di sempre tanto da definire alcuni standard del genere difficilmente raggiungibili da altri titoli. Forti del successo, HBO ha deciso di trasporre la saga in chiave seriale.

Manca ancora un po' di tempo prima che potremo vedere la serie di The Last of Us in televisione, ma la produzione non si risparmia nell'aumentare l'hype dei fan annunciando nuovi attori e personaggi al cast. Nelle ultime ore, infatti, è stato annunciato il personaggio di Sarah, ma che ruolo avrà?

L'attrice di Dumbo Nico Parker, figlia della star di Westworld Thandiwe Newton, si è unita al cast di The Last of Us.Parker vestirà i panni di Sarah, la figlia dodicenne di Joel, il personaggio a cui presterà il volto Pedro Pascal.

Nella prima versione del gioco, Sarah avrebbe dovuto avere un ruolo importantissimo ovvero la spalla di Joel, poiché, venendo morsa, scopre la sua immunità al virus, dando luogo agli avvenimenti del gioco. Purtroppo l'idea venne modificata per rendere la figura di Joel più coerente con il personaggio da rappresentare, giustificando la sua rabbia e la sfiducia per il mondo con la perdita della figlia. Nella serie quest'ultima avrà il ruolo importante tanto sperato anche dai fan?

Questo è esattamente il quarto annuncio inerente al casting progetto portato avanti dal creatore di Chernobyl Craig Mazin e Neil Druckmann, il papà della popolarissima saga videoludica: nei mesi scorsi sono infatti stati annunciati anche l'attrice di Game of Thrones Bella Ramsey nei panni di Ellie e il Ghost Rider di Agents of S.H.I.E.L.D. Gabriel Luna, che interpreterà invece Tommy Miller, il fratello di Joel.

Ricordiamo che HBO e Sony Pictures TV produrranno insieme a PlayStation Productions, Word Games e lo sviluppatore dei giochi Naughty Dog. Sappiamo già, inoltre, che il regista Kantemir Balagov si occuperà di dirigere il pilot di The Last of Us, mentre altri episodi saranno a cura di Jasmila Žbanić e Ali Abbas.

Francesco Orsi, vicepresidente esecutivo di HBO Programming ha dichiarato:

“Craig Mazin e Neil Druckmann (creatori e scrittori del gioco) sono visionari in un campionato a parte. Con loro al timone insieme all’incomparabile Carolyn Strauss, questa serie risuonerà sicuramente sia con i fan accaniti dei giochi di The Last of Us sia con i nuovi arrivati ​​di questa saga che definisce il genere. Siamo lieti di collaborare con Naughty Dog, Word Games, Sony e PlayStation per adattare questa storia epica e potentemente coinvolgente.”

La serie di The Last of Us sarà ambientata 20 anni dopo la distruzione della civiltà moderna. È incentrato su Joel, un uomo burbero sopravvissuto all’apocalisse, assunto per far uscire di nascosto una ragazza di 14 anni di nome Ellie da una zona di quarantena opprimente. Il lavoro apparentemente semplice diventa un viaggio brutale mentre dipendono l’uno dall’altro per la sopravvivenza.