The Last of Us di HBO, scelto l'attore di Tommy! Sarà Gabriel Luna

Come riporta Deadline, Gabriel Luna di Agents of SHIELD e Terminator: Destino Oscuro si è ufficialmente unito ai già annunciati Pedro Pascal e a Bella Ramsey nell'adattamento seriale targato HBO del pluripremiato videogioco The Last of Us, che ricordiamo essere sviluppato per il piccolo schermo dal blasonato Craig Mazin (Chernobyl).

Il sito rivela anche il ruolo di Luna, che sarà quello di Tommy Miller, fratello minore di Joel Miller ed ex soldato che anche in un'apocalisse simil-zombie non ha perso il suo senso d'idealismo e di speranza in un mondo migliore. Anche se nel videogioco Tommy appare come un uomo bianco, biondo e barbuto, la scelta di Luna nel ruolo è significativa e centrata data l'etnia di Pedro Pascal, interprete scelto per la parte di Joel e di origini messicane.



Kantemir Balagov (Antigone, La ragazza d'autunno) dirigerà l'episodio pilota di The Last of Us, serie che oltre a Mazin è scritta a quattro mani, supervisionata e approvata dal creatore del videogioco, Neil Druckmann, che infatti insieme al collega appare anche come produttore esecutivo del progetto. Per Luna, inoltre, si tratta di un ritorno in casa HBO dopo la precedente esperienza nella seconda stagione di True Detective.



Cosa ne pensate di Gabriel Luna nel ruolo di Tommy? Fatecelo sapere nei commenti.