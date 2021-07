The Last of Us di HBO, svelata la data di uscita? Un nuovo indizio su Instagram

In attesa di scoprire quante stagioni avrà The Last of Us, mancano notizie ufficiali anche sulla data di uscita della nuova serie di HBO tratta dal celebre videogioco. Un indizio in tal senso, però, potrebbe essere trapelato sui social grazie a Kantemir Balagov, uno dei registi dello show.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, infatti, Balagov ha aggiornato la sua bio su Instagram inserendo tra i suoi lavori anche la serie The Last of Us, e indicando tra parentesi una data: 2022.

Se così fosse, probabilmente si tratterebbe della seconda metà del prossimo anno, dal momento che le riprese dovrebbero concludersi all'inizio di giugno. La produzione della serie HBO intanto continua, e nei giorni scorsi abbiamo visto una foto di Gabriel Luna dal set.

Oltre a Kantemir Balagov, gli altri registi di The Last of Us sono Ali Abbasi e Jasmila Žbanić. Tra gli sviluppatori del progetto ci sono invece Craig Mazin, creatore dell'apprezzata Chernobyl, e Neil Druckmann di Naughty Dog.

Il russo Kantemir Balagov ha debuttato alla regia nel 2017 con Tesnota, dopo alcuni cortometraggi. Nel 2019 ha vinto il premio per la miglior regia al Festival di Cannes per il suo secondo film, il dramma storico Beanpole (in italiano La Ragazza d'autunno).

Nel cast di The Last of Us, oltre a Gabriel Luna, ci sono Pedro Pascal, Bella Ramsey, Merle Dandridge e Nico Parker.