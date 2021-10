The Last of Us HBO, tutte le ultime novità sulla serie TV

Se c'è un titolo in grado di unire i gusti più disparati, dai gamer più appassionati ai cultori di serie post-apocalittiche alla The Walking Dead, quel titolo è The Last of Us. A vincere la corsa all'adattamento è stata HBO, che a giudicare dalla lunga programmazione sembra promettere un prodotto curatissimo.

A guida di un progetto di questa portata, che vive della tradizione di gaming ma si appresta a diventare un evento senza precedenti nella storia della televisione, non potevano che essere chiamati due giganti dei rispettivi campi. Come showrunner troviamo l'acclamato Crag Mazin, già leggenda dopo aver guidato lo sviluppo di Chernobyl, da molti considerata una delle migliori, se non la migliore serie del decennio. Sarà affiancato, soprattutto in fatto di scrittura dagli episodi, da Neil Druckmann, creatore del videogioco originale per Naughty Dog. I due nomi, messi insieme, rappresentano un'assicurazione di qualità e soprattutto fedeltà al prodotto primigenio.

Gran parte delle novità, soprattutto in questa fase, riguardano ovviamente le new entry nel cast. Sapevamo già da tempo di Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Il trono di spade) nei panni dei due protagonisti, Joel ed Ellie. La seconda in particolare, al suo primo ruolo da protagonista in un prodotto di questo livello, ha parlato delle epocali ambizioni di The Last of Us. Ma a cascata sono arrivate nuove conferme che ampliano notevolmente l'offerta attoriale della serie: Gabriel Luna (Terminator: Destino oscuro) sarà Tommy, Anna Torv (Mindhunter) interpreterà Tess, mentre Merle Dandrige tornerà nel ruolo di Marlene, capo de Le Luci, dopo aver prestato la sua voce nel videogioco.

Notizia fondamentale, la prima stagione - cui probabilmente seguiranno altre - si comporrà di dieci episodi diretti da cinque, premiatissimi registi. Non si conosce ancora una data d'uscita, soprattutto perché il calendario di riprese, iniziate a luglio di quest'anno, si concluderanno solo a giugno del 2022. Quasi un anno quindi, un vero e proprio record che fa ben sperare sulla cura che verrà spesa da HBO. In compenso, la fase di post-produzione dovrebbe procedere più celere, fissando la data d'uscita intorno ad autunno 2022, anche se Gabriel Luna ha fatto sapere di recente come The Last of Us sarà anticipato. Ovviamente non abbiamo ancora un trailer, ma sono state rilasciate immagini ufficiali e non dal set. Le avete viste?