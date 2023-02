The Last of Us: Henry e Sam, le differenze nella loro storia tra videogioco e serie

Nel quinto episodio di The Last of Us vengono presentati i personaggi di Henry e Sam, fondamentali nel videogioco targato Naughty Dog e capaci di prendersi la scena anche nella stagione prodotta da HBO tanto da far nascere speculazioni su un possibile spin-off.

Come per gli episodi precedenti, “Endure and Survive” presenta tantissimi tratti in comune con il capolavoro del 2013 da cui è tratto, ma porta anche differenze sostanziali nella trama e nella caratterizzazione dei personaggi che trasformano in qualche modo il prodotto rendendolo più adatto al nuovo media.



Dopo aver analizzato le differenze tra la vicenda di Bill e Frank nei due The Last of Us, cerchiamo di scoprire i cambiamenti nella storia di Henry e Sam presentata nell’adattamento.

Le più grandi differenze riguardanti la storia di Henry e Sam riguardano la loro storia pregressa e il legame con il personaggio di Kathleen, non presente nel videogioco, e del suo esercito rivoluzionario. Di conseguenza, tutta la correlazione tra Henry e la resistenza è inventata per la serie, così come la malattia di Sam, propedeutica proprio alla narrazione di Henry e del gruppo di combattenti.



Nel videogioco, inoltre, Henry e Sam erano dei sopravvissuti presi d’assalto dai predoni e erano abituati a vivere in terre desolate costringendo Henry a essere più duro con Sam e mentre nello show tv Henry racconta di non aver mai ucciso nessuno, nell’originale ha ucciso più volte e assomiglia molto di più a Joel per attitudine e capacità.



La differenza principale tra il Sam del videogame e quello della serie tv è la sua sordità (caratteristica che condivide con l’attore che lo interpreta, Keivonn Woodard): la scelta è derivata da un’idea dei due showrunner di rendere meno dialettiche le scene con i due personaggi in modo da favorire uno storytelling differente e da rendere più di impatto le vicende che li riguardano.

Il rapporto che lega Ellie e Sam è simile, nella serie tv, a quello presentato nel videogioco, ma le difficoltà nel comunicare insite nella situazione del ragazzino hanno portato gli sceneggiatori a introdurre una lavagnetta magica giocattolo come espediente narrativo capace allo stesso tempo di delineare in qualche modo la personalità dei due.



Infine, la scena culminante dell’episodio si basa su fondamenta diverse: Ellie nel videogioco non sogna di poter salvare Sam e addirittura lui non svela di essere stato morso.



In attesa del sesto episodio e di sapere cosa avrà in serbo la serie per i fan, vi lasciamo alle dichiarazioni di Bella Ramsey contro gli spettatori omofobi di The Last of Us.