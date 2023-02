The Last of Us: Henry e Sam protagonisti di uno spin-off prequel della serie HBO?

Dopo la messa in onda del quinto episodio di questa prima stagione di The Last of Us, gli spettatori - o almeno quelli che non hanno mai giocato al videogame Playstation - hanno potuto fare la conoscenza dei personaggi dei fratelli Henry e Sam. Proprio come per Bill e Frank, anche questi ultimi due sono stati adattati in maniera molto convincente.

Mentre attraversano Kansas City, ci viene presentato un gruppo di ribelli (o i Cacciatori, come si fanno chiamare) che sono in missione per eliminare i funzionari della FEDRA o chiunque tra le loro fila abbia osato collaborare con i nemici. Al momento non si sa come sia stato creato il gruppo, il che ha portato a molte speculazioni su un possibile spin-off in grado di colmare certe lacune lasciate volontariamente nello show.

L'ultimo episodio ha presentato al pubblico la spietata leader del gruppo di resistenza, Kathleen (Melanie Lynskey). In seguito, diventa chiaro che la donna è alla ricerca frenetica di un collaboratore di nome Henry (Lamar Johnson) e di suo fratello Sam. Sono le stesse persone che in seguito aiuteranno Joel ed Ellie nel loro tentativo di fuga dalla città. Nel quinto episodio, Henry rivela a Joel di essere responsabile della morte di Michael, il fratello di Kathleen. Confessa che, per salvare il fratello minore Sam da una malattia mortale, ha fatto la spia alla FEDRA in cambio del farmaco per la malattia del fratello.

Per comprendere l'ascesa dei gruppi ribelli a Kansas City, è necessario comprendere l'estremizzazione delle pratiche autoritarie e corruttive della FEDRA. Un eventuale spin-off di The Last of Us fungerebbe da backstory degli eventi che sono stati mostrati al pubblico. Naturalmente, il ruolo di Henry come collaboratore e il suo conseguente allontanamento dal gruppo costituirebbero una parte importante della storia.

E voi? Vorreste vedere uno spin-off con protagonisti la FEDRA e i due fratelli Henry e Sam? Ditecelo nei commenti! Nel frattempo, ecco la nostra recensione dell'episodio 5 di The Last of Us.