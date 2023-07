The Last of Us in home-video: perché i fan della serie non dovrebbero perdersi il bluray

Dopo le 24 nomination ottenute da The Last of Us agli Emmy 2023, la serie tv di HBO tratta dal famoso videogame Playstation sbarca sul mercato home-video con Warner Bros Home Entertainment.

In attesa della seconda stagione, gli appassionati di The Last of US possono finalmente acquistare la loro copia dell’acclamatissima prima stagione, ‘The Last of Us: Stagione 1”, edita nelle versioni Steelbook 4K Ultra HD, 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD: tra i tanti motivi per cui i fan non dovrebbero perdersi queste splendide edizioni, segnaliamo anche che ad accompagnare i 9 episodi della prima stagione saranno quasi 3 ore di inediti contenuti speciali, incluse tre nuovissime e imperdibili featurette:

The Last of Us: Stranger Than Fiction - Il cast della serie ed i filmmaker si confrontano con esperti di sopravvivenza, microbiologia e parassitologia per un approfondimento agghiacciante sulla realtà del fungo parassita e della successiva apocalisse presentata in The Last of Us.

- Il cast della serie ed i filmmaker si confrontano con esperti di sopravvivenza, microbiologia e parassitologia per un approfondimento agghiacciante sulla realtà del fungo parassita e della successiva apocalisse presentata in The Last of Us. Controllers Down: Adapting The Last of Us - Segui il viaggio di The Last of Us dalla console allo schermo, mentre il cast e i filmmaker ci accompagnano nel processo di espansione del mondo dando nuova vita agli amati personaggi del gioco.

- Segui il viaggio di The Last of Us dalla console allo schermo, mentre il cast e i filmmaker ci accompagnano nel processo di espansione del mondo dando nuova vita agli amati personaggi del gioco. From Levels to Live Action - Scopri come la serie TV The Last of Us ha incorporato e ampliato i momenti di gioco preferiti dai fan.

Inoltre, segnaliamo che la colonna sonora di The Last of Us è già disponibile e presenta brani originali ad opera del due volte vincitore dell'Oscar Gustavo Santaolalla e di David Fleming. Avendo realizzato sia la colonna sonora del videogioco originale che del suo sequel del 2020, Gustavo Santaolalla si è basato sul suo lavoro precedente, espandendo il paesaggio sonoro intimo guidato dalla chitarra, per ottenere una colonna sonora carica di emozioni, come la storia stessa. Oltre alla colonna sonora, l'album include anche la cover di Nick Offerman di "Long Long Time" di Linda Ronstadt, e la cover di Jessica Mazin di "Never Let Me Down Again" dei Depeche Mode.

Per altri contenuti, scoprite le ultime novità su The Last of Us: Parte Due.