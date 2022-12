The Last of Us: nella nuova immagine promozionale svelato il rapporto tra Tess ed Ellie!

Il 2023 sarà l'anno di The Last of Us. La serie con protagonisti Bella Ramsey e Pedro Pascal, affronterà il rapporto tra Ellie e Joel e il loro tentativo di sopravvivere. In una nuova immagine promozionale vediamo la giovane confrontarsi con Tess, personaggio interpretato da Anna Torv.

L'anticipazione, pubblicata su tutti i profili social della serie, vede le due donne l'una di fronte all'altra accompagnate da una emblematica caption: "Il carico e il contrabbandiere". Le due sembrano confrontarsi sul pavimento di un luogo fatiscente fissandosi intensamente. Nonostante ci si sia concentrati principalmente sul legame tra Joel e Ellie, è importante anche capire il rapporto che unisce Tess all'uomo. I due, infatti, sopravvivono come contrabbandieri.

Il fatto che Bella Ramsey non abbia mai giocato a The Last of Us, non aiuta l'idea di molti fan secondo cui l'attrice non sarebbe adatta ad interpretare Ellie. Già dall'annuncio casting gli appassionati pare siano rimasti molto interdetti dalla scelta fatta. Nonostante ciò il clima intorno alla serie sembra essere ottimo e le aspettative non si sono abbassate. Stiamo parlando del videogioco che grazie alla sua natura narrativa sembra essere perfetto per prestarsi alla realizzazione di una serie tv.

Pedro Pascal ha parlato del rapporto immediato creato con Bella Ramsey durante le riprese di The Last of Us e di come questo abbia aiutato moltissimo nella realizzazione della serie. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!