The Last of Us: ecco l'impatto del Covid sulla trama della serie HBO

Nel corso di una recente intervista concessa a Screen Rant, lo showrunner Craig Mazin ha spiegato in che modo l'arrivo della pandemia ha condizionato i lavori dell'adattamento seriale di The Last of Us, che lo ricordiamo tratta di un'infezione che colpisce a livello virale gran parte della popolazione del pianeta. Ecco cosa ha raccontato Mazin.

Mazin ha dichiarato che la serie fa riferimento di proposito alla questione pandemica, vista la conoscenza ormai diffusa del problema su scala mondiale.

"Volevamo almeno attestare che tutti ormai conoscono le pandemie. Non era così quando Neil ha creato il gioco nel 2013. E ora siamo tutti epidemiologi. Siamo tutti scienziati. Capiamo tutti come funzionano queste cose. Quindi volevamo riconoscere che ne eravamo consapevoli e volevamo anche contestualizzare la cosa e dire: 'Guardate, le pandemie virali vanno e vengono. Sono terribili. Ma poi finiscono'. Questo è qualcosa di diverso".

Mazin ha continuato: "Fungo è una parola divertente. È molto, molto peggio, e non possiamo fermarlo, ed era importante dare al pubblico la sensazione che questo sia sempre stato lì. È lì da sempre. Non è che nessuno lo sapesse e poi all'improvviso, toh, un Cordyceps! Lo sapevamo. Poi sono passati un po' di anni e oggi è arrivato il giorno in cui la cosa che quel tizio aveva detto sarebbe accaduta".

Ora che siamo finalmente piombati nel 2023 l'attesa inizia a crescere a dismisura per l'esordio del primo episodio di The Last of Us su HBO. Il debutto è previsto per il 15 gennaio prossimo su HBO, mentre il 16 gennaio sarà disponibile su Sky e Now in versione originale sottotitolata. Per quanto riguarda la versione doppiata dell'episodio, bisognerà attendere il 23 gennaio, sempre su Sky e Now.

Nel frattempo, scoprite la chimica perfetta tra Pedro Pascal e Bella Ramsey e la nuova foto ufficiale di Sarah di The Last of Us.