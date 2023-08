The Last of Us, l'impressionante creazione del Cordyceps nel video dietro le quinte

In attesa dell'uscita della seconda stagione di The Last of Us, Vanity Fair ha intervistato Barrie Gower, il make-up artist delle serie fantasy per eccellenza. Nel video, condiviso su Youtube, viene mostrato il lungo processo di creazione del Cordyceps, in tutti i suoi stati.

Ogni fan di The Last of Us sa che il Cordyceps ha diversi stadi d'evoluzione. Il potente e invasivo fungo si sparge sempre più violentemente sul corpo della vittima man mano che l'infezione progredisce, dando vita a mostri sempre più spaventosi e letali.

"L'ironia è che io odio i funghi. Non li sopporto. Non mangio i funghi. Non ne sopporto l'odore e la texture", afferma Barrie Gower all'inizio del video.

All'inizio, il make-up artist spiega cos'è il Cordyceps (fungo realmente esistente) e come si espande, e la teoria che dà vita al videogioco (e, di conseguenza, alla serie). Il co-creatore dell'universo, Neil Druckmann, avrebbe inviato delle immagini specifiche dei Cordyceps nel videogioco a Barrie. Quest'ultimo poi le ha mischiate con alcuni dei suoi prostetici.

Un aspetto peculiare del fungo è il suo "pattern ripetitivo", mostra Gower. Con buchi, ammassi, è facile solleticare una fobia abbastanza comune, la tripofobia (la paura dei buchi). Ma d'altronde, "se riusciamo a provocare quella fobia, abbiamo avuto successo".

Non vogliamo svelarvi troppo del video sulla creazione del trucco dei Cordyceps, quindi correte a vedere il video!