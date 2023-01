The Last of Us è inarrestabile: altro record e spettatori in aumento per l'episodio 2!

Dopo l'incredibile esordio della scorsa settimana, con The Last of Us 1x01 che ha fatto registrare il secondo miglior debutto di HBO degli ultimi 12 anni, lo show creato da Craig Mazin e Neil Druckmann continua a sorprendere e ad infrangere record.

Infatti, domenica sera il secondo episodio di The Last of Us è stato visto da ben 5,7 milioni di spettatori, circa il 22% di pubblico in più rispetto a quello che si è sintonizzato per la prima puntata. Stiamo parlando di circa 1 milione di persone in più, numeri che hanno fatto segnare la più grande crescita di pubblico della seconda settimana per una serie drammatica della HBO nella storia della rete.

Al momento della stesura della notizia il numero degli spettatori del primo episodio è addirittura quadruplicato, arrivando ad un totale di 18 milioni di spettatori.

Basato sul celebre videogioco PlayStation, lo show vede nel cast Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett e Nick Offerman così come Melanie Lynskey, Storm Reid, Merle Dandridge, Jeffrey Pierce, Lamar Johnson, Keivonn Woodard, Graham Greene, Elaine Miles, Ashley Johnson e Troy Baker.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che The Last of Us è disponibile in esclusiva su Sky e Now. Rimanete sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti!