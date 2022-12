The Last of Us, inizialmente Druckmann voleva un film in stile Non è un paese per vecchi

Mentre siamo tutti in attesa del debutto della serie HBO, previsto per il prossimo 15 gennaio, non tutti sono a conoscenza del fatto che The Last of Us era nei piani iniziali un film che avrebbe visto alla regia Sam Raimi. Proprio l'autore del videogame ha parlato di questa versione iniziale e di come tutto sia cambiato con l'arrivo di Craig Mazin.

Neil Druckmann ha parlato al New Yorker di come sarebbe stata la prima versione del film nella sua mente. Nel pezzo, viene raccontato che la storia di The Last of Us è stata delineata con Screen Gems di Sony pronta a prendere le redini del progetto.

Come già detto, la regia era stata affidata a Sam Raimi, ma c'erano anche altre sfide da affrontare. Secondo l'articolo del New Yorker, Druckmann cercava qualcosa di simile a Non è un paese per vecchi, ma la società pensava a un progetto di scala più ampia. Ma poi Screen Gems ha rinunciato ai diritti e Craig Mazin è entrato in scena come possibile sceneggiatore. "Aspettate", ha detto Druckmann. "Il tizio di 'Chernobyl'? Perché non posso incontrarlo?". Il resto è storia.

Lo stesso Mazin ha parlato recentemente con Empire di The Last of Us. Il regista ha detto che secondo lui quella di Sony sia la migliore storia mai raccontata su videogioco. Molti fan potrebbero essere d'accordo, visto il loro amore per Joel ed Ellie. Per molti versi, la dinamica tra i due personaggi è la chiave di volta di tutto ciò che accade in quel mondo. Certo, ci sono mostri e cattivi in agguato nell'oscurità. Ma i giocatori sono spinti dal desiderio di tenere entrambi al sicuro, più di ogni altra cosa.

"È un dibattito aperto: questa è la più grande storia che sia mai stata raccontata nei videogiochi", ha affermato Mazin. "Joel ed Ellie non sparavano nulla dai loro occhi. Erano solo persone. E questo, di per sé, è molto raro nei videogiochi. Il fatto che abbiano mantenuto un'atmosfera così concreta e che ti facciano sentire davvero [quelle emozioni], non ho mai provato nulla di simile, e gioco ai videogiochi dal 1977".

Nel frattempo, è stata svelata la durata del primo episodio di The Last of Us, è davvero monstre. Il debutto italiano di The Last of Us è previsto su Sky e Now il prossimo 16 gennaio.