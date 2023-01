The Last of Us, l'intro del primo episodio avrebbe dovuto essere 'una dimostrazione'

Una serie come The Last of Us non arriva certo sullo schermo nella sua prima versione: il lavoro da svolgere è tanto prima di arrivare alla soluzione definitiva, come dimostrano i tanti cambiamenti subiti da una scena diventata immediatamente iconica, vale a dire quella con cui si apre il primo episodio dello show HBO.

A parlarne, dopo averci spiegato la connessione tra Joel ed Ellie, è stato lo showrunner Craig Mazin, secondo le cui parole quella che avremmo dovuto vedere in luogo del talk show con i due scienziati era qualcosa di molto più simile a un documentario sulla natura.

"C'è il pianeta Terra, si può vedere questa splendida dimostrazione di come il Cordyceps prende possesso di una formica. Ti dice tutto ciò che hai bisogno di sapere, la nostra idea era fare un nostro video di questo tipo. Ma era un po' noioso da guardare, era come se fossimo in classe. Io avevo scritto questa cosa partendo dalla trascrizione di uno show di Dick Cavett del 1969. Ricordo che quando lo mostrai a Neil [Druckmann] mi disse: 'È un po' strano'. [...] Mancavano circa 3-4 settimane alla chiusura... E a me quest'intro continua a non far impazzire. Ma la mandai a Neil e stavolta mi rispose: 'Ooh'" sono state le parole di Mazin.

