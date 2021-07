The Last of Us: Jeffrey Pierce, Murray Bartlett e Con O'Neill entrano nel cast dello show

Continua a prender forma la serie HBO su The Last of Us: lo show ispirato alla celebre saga videoludica ha via via aggiunto tasselli al suo puzzle in questi ultimi mesi, ma il cantiere è ovviamente ancora aperto, come dimostrano le tre nuove aggiunte al cast annunciate proprio in queste ultime ore.

Mentre Gabriel Luna ci mostra alcune foto dal set di The Last of Us, dunque, HBO ufficializza l'arrivo di Jeffrey Pierce, Murray Bartlett e Con O'Neill nel cast della serie che, oltre al già citato Gabriel Luna, potrà contare sulle ex-star di Game of Thrones Pedro Pascal e Bella Ramsey per i ruoli di Joel ed Ellie.

Il ruolo di Pierce sarà quello di Perry, un ribelle internato in un'area di quarantena; Barlett e O'Neill saranno invece rispettivamente impegnati nei ruoli di Frank e Bill, due sopravvissuti ormai ritiratisi a vita solitaria in una delle tante città abbandonate durante l'apocalisse che ha travolto il mondo intero.

Vedremo nei prossimi tempi se ci saranno ulteriori aggiunte al cast di quella che si preannuncia come una delle serie più attese dei prossimi anni: voi, intanto, fateci sapere nei commenti quali sono le vostre aspettative al riguardo. A tal proposito, un post su Instagram potrebbe averci lasciato un indizio sulla data d'uscita di The Last of Us.