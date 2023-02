The Last of Us: Jeffrey Pierce senza pietà contro il body shaming su Melanie Linsey

Jeffrey Pierce, il Perry di The Last Of Us si è espresso senza riserve schierandosi al fianco della sua collega sul set, Melanie Lynskey dopo i tweet che ne denigravano la presenza scenica accusandola di essere poco adatta al ruolo.

Il personaggio di kathleen in The Last of Us, creato appositamente per la serie HBO, vuole raccontare una nuova filosofia del raccontare mondi post-apocalittici e distopici. Una scelta di questo tipo ha richiesto, probabilmente, anche una sensibilità particolare, da parte della produzione, nel saper scegliere un’attrice in grado di incarnare il pensiero e allo stesso tempo andare a lavorare su cliché ormai anacronistici e privi di senso, anche a costo di attirare critiche di questo tipo, sfrontate e destinate a invecchiare malissimo.

Parlando a Entertainment Weekly, Pierce ha preso senza mezze misure le difese della Lynskey e della produzione: “Credo che Hollywood abbia fatto un lavoro terribile nel creare una falsa mitologia su come debba essere un uomo o come debba essere una donna. Quindi, credo che in questa storia particolare, visto chi sono Craig Mazin e Neil Druckmann, ribalteremo a testa in giù questa narrativa”.

Tutto era cominciato su Twitter, con la modella Adrianne Curry che aveva postato una foto di Melanie accompagnata da un’eloquente didascalia: “Il suo corpo parla di una vita di benessere, non racconta di una guerrigliera post-apocalittica. Dov’è Linda Hamilton quando c’è bisogno di lei?”. La risposta della Lynskey alle accuse sarebbe bastata da sola per rimettere le cose al suo posto, tanto che la modella, a seguito delle critiche ricevute, ha deciso di chiudere il suo account Twitter.



Pierce ha comunque voluto dire la sua, esternando, se mai ce ne fosse bisogno, l’ammirazione per la collega con cui divide lo schermo praticamente in ogni scena in cui lui sia presente: “La scelta di Lynskey per il ruolo può innescare il pensiero stupido della gente sull’immagine esteriore, facendo credere di avere un’idea di chi sia quella persona nel suo profondo. E sì, è importante che quel pensiero si inneschi. Scatenatevi! E quindi scontratevi con la grazia, il coraggio e la calma con cui Melanie ha affrontato questo momento. Ancora più persone avranno modo di imparare, attraverso la sua risposta alla vicenda, che se tutta questa bruttura non avesse mai alzato la testa”.

Parole d'oro, Jeffrey, parole d'oro.