The Last of Us: Jensen Ackles si era proposto per il ruolo di Joel nella serie HBO!

Jensen Ackles era interessato alla parte di Joel nell'adattamento seriale di The Last of Us di Sony e Naughty Dog prodotto da HBO e in arrivo sulla piattaforma tra meno di un mese. La parte è poi andata a Pedro Pascal, ma la star di Supernatural ha anche ammesso che probabilmente non è mai stato veramente preso in considerazione dalla produzione.

"Stavo spingendo molto [verso quella parte, ndr.], ma non credo di essere stato mai davvero in lizza o di aver avuto una chance per il ruolo poi andato a Pedro Pascal in The Last Of Us, ma era in cima al mio radar".

Ackles è noto principalmente per essere stato il protagonista insieme a Jared Padalecki della serie di successo di The CW, Supernatural, durata per ben 15 stagioni. Lo scorso anno lo abbiamo visto nei panni di Soldier Boy nella terza stagione di The Boys e al momento è tra i produttori di The Winchesters, serie prequel di Supernatural in cui è tornato nei panni di Dean Winchester anche se solo come narratore (ma a quanto pare The Winchesters sarebbe a rischio cancellazione dopo nemmeno una stagione).

Chiaramente, l'annuncio di Pedro Pascal nei panni di Joel è stato accolto con un certo entusiasmo da parte dei fan del videogame, dopo un'iniziale scetticismo legato all'etnia del personaggio. Nonostante il desiderio di restare il più fedeli possibile al lavoro svolto da Neil Druckman è compagni è già stato ampiamente confermato che nella serie HBO ci saranno nuovi personaggi, verranno apportate modifiche alla location e dunque anche la trama subirà qualche lieve cambiamento. Per ora non si sa chiaramente ancora quanto tutto ciò influenzerà la serie complessiva.

The Last of Us è la più grande storia mai raccontata in un videogioco secondo Craig Manzin e questo ha fornito alla produzione numerosi spunti per l'adattamento televisivo di una delle serie videoludiche più amate e vendute di sempre. Recentemente HBO ha pubblicato una nuova immagine di The Last of Us incentrata su Joel e la figlia e una foto promozionale che svela il rapporto tra Ellie e Tess.

L'esordio di The Last of Us su HBO è atteso per il 15 gennaio prossimo. In Italia, la serie arriverà in esclusiva su Sky e Now.