The Last of Us: Joel ed Ellie insieme a cavallo nel nuovo video dal set

Negli ultimi giorni sono stati molteplici i leak dal set di The Last of Us grazie ai quali abbiamo potuto vedere Pedro Pascal e Bella Ramsey all'opera nei panni dei protagonisti del famosissimo franchise videoludico e ora, uno degli ultimi, ce li mostra entrambi sul dorso di un cavallo.

Come potete vedere dal breve video riportato in calce alla notizia, l'interprete di Joel è ben consapevole di essere ripreso da occhi indiscreti nel corso della produzione HBO. Alle sue spalle c'è la giovane interprete di Ellie, vestita di tutto punto, con tanto di cappellino e sacco a pelo. Per il momento non è chiaro quale scena i due stessero girando ma, i richiami agli scenari del videogame sono assai evidenti.

La scelta del cast di The Last of Us sembra aver fin qui soddisfatto notevolmente il pubblico e staremo a vedere se Pedro Pascal e Bella Ramsey riusciranno ad essere fedeli alle loro controparti digitali, per adesso sembrano esserci tutti i presupposti.

Intanto pare dagli ultimi rumor che sia stato anche scelto da poco l'interprete di Robert nel live action di The Last of Us. Stando a quanto riportato da IMdB dovrebbe essere interpretato da Brendan Fletcher. Voi cosa ne pensate di questi attori? Fateci conoscere il vostro punto di vista nell'apposita sezione dedicata ai comenti.