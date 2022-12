The Last of Us: Joel e Ellie contro i clickers nella nuova anteprima di HBO

HBO ha diffuso in rete un nuovo spot televisivo che anticipa l'arrivo dell'attesissima The Last of Us, serie tratta dall'omonimo videogame di Naughty Dog e Sony che avrà per protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni di Joel e Ellie. I due saranno costretti a intraprendere un lungo viaggio che li condurrà anche sulla strada dei clickers.

Nello spot vediamo inoltre il look degli infetti e di altri umani tramutatisi in zombie che ostacoleranno il cammino dei nostri due protagonisti.

In base ai trailer di The Last of Us e ad altri materiali promozionali mostrati finora, pare che gli autori dello show siano rimasti fedeli al videogioco in tutti i modi possibili. Le creature dello show sembrano essere state create con effetti pratici e protesi, producendo un risultato davvero terrificante e inquietante. In quanto alla storia, The Last of Us presterà particolare attenzione ai pericoli in agguato, sia da parte degli infetti che dagli umani, quindi è fondamentale che l'adattamento live-action della HBO riproduca fedelmente questi elementi per poter funzionare correttamente e ottenere un successo simile a quello dei videogame.

Oltre ai clickers, quest'ultimo spot televisivo ci mostra anche altri tipi di individui infetti, come i corridori, gli stalker, i gonfiatori e gli shambler. C'è anche la costante minaccia dei banditi umani, che razziano gli insediamenti abitati dai sopravvissuti. Se tutte queste minacce in The Last of Us funzioneranno correttamente, la componente più umana dello show, in particolare la relazione tra Joel ed Ellie, potranno svilupparsi ed entrare nel cuore degli spettatori.

Proprio mentre la promozione intorno allo show si sta intensificando, sono emerse delle voci secondo cui sarebbe iniziato lo sviluppo di un possibile The Last of Us Parte 3 da parte di Druckmann e soci. Staremo a vedere. The Last of Us esordirà su HBO il 15 gennaio 2023, mentre in Italia arriverà il giorno successivo in esclusiva su Sky e Now.

Con la pubblicazione del trailer italiano di The Last of Us abbiamo avuto conferma dei doppiatori ufficiali della serie, ma alcuni fan hanno protestato per un'assenza importante.