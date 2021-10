The Last of Us: Joel e Ellie in mezzo al cordyceps nelle immagini dal set della serie HBO

Mentre sono ancora in corso le riprese della serie tratta da The Last of Us, arrivano altre immagini dal set che ritraggono i protagonisti dello show e rivelano per la prima volta le colonie fungine del cordyceps, un fungo parassita responsabile della trasformazione degli umani nella saga videoludica. Potete visualizzare le immagini dopo il salto.

Questi funghi parassiti sono i veri responsabili della trasformazione degli esseri umani in creature mostruose e zombie killer e dalle ultime immagini dal set, che trovate in calce a questa news, possiamo vederne a frotte che circondano il terreno in cui si muovono i protagonisti. Nelle immagini dal set vediamo quindi ritratti Pedro Pascal (Joel), Anna Torv (Tess), Bella Ramsey (Ellie), più altri membri della troupe televisiva al servizio dello show di HBO.

A guida di un progetto di questa portata, che vive della tradizione di gaming ma si appresta a diventare un evento senza precedenti nella storia della televisione, non potevano che essere chiamati due giganti dei rispettivi campi. Come showrunner troviamo l'acclamato Craig Mazin, già leggenda dopo aver guidato lo sviluppo di Chernobyl, da molti considerata una delle migliori, se non la migliore serie del decennio. Sarà affiancato, soprattutto in fatto di scrittura dagli episodi, da Neil Druckmann, creatore del videogioco originale per Naughty Dog. I due nomi, messi insieme, rappresentano un'assicurazione di qualità e soprattutto fedeltà al prodotto primigenio.

Notizia fondamentale, la prima stagione - cui probabilmente seguiranno altre - si comporrà di dieci episodi diretti da cinque, premiatissimi registi. Non si conosce ancora una data d'uscita, soprattutto perché il calendario di riprese, iniziate a luglio di quest'anno, si concluderanno solo a giugno del 2022. Quasi un anno quindi, un vero e proprio record che fa ben sperare sulla cura che verrà spesa da HBO.

