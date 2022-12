The Last of Us: Joel e la figlia Sarah nella nuova e commovente immagine della serie HBO

Mentre siamo impazienti che arrivi gennaio per assistere alla premiere di The Last of Us. HBO ha diffuso una nuova immagine tratta dalla serie che si baserà sull'omonimo videogame sviluppato da Naughty Dog e distribuito da Sony. Nell'immagine vediamo insieme per la prima volta i personaggi di Joel e della figlia Sarah interpretata da Nico Parker.

ATTENZIONE: se non avete mai giocato a The Last of Us e non volete conoscere i dettagli della trama, vi consigliamo di non procedere con la lettura di questo articolo.

The Last of Us della HBO si avvarrà del talento di diverse persone che hanno lavorato ai videogiochi, tra cui i doppiatori originali Ashley Johnson, Troy Baker e Merle Dandridge, oltre al compositore Gustavo Santaolalla e al creatore Neil Druckmann. Sebbene lo show cambierà alcuni aspetti del gioco per adattarsi meglio al mezzo televisivo, i trailer di The Last of Us hanno anticipato l'inclusione di alcuni punti importanti della trama, tra cui la parte più straziante della storia di Joel. Druckmann ha ora condiviso una nuova foto della serie in arrivo, che offre uno sguardo dettagliato sulla figlia di Joel, Sarah (Nico Parker), prima della sua morte.

All'inizio del videogioco, l'infezione fungina che finirà per causare l'apocalisse inizia a diffondersi rapidamente, provocando il caos mentre la comunità cerca di proteggersi dagli infetti e di prevenire l'epidemia. Sebbene Joel e Sarah riescano a sfuggire agli infetti, un soldato riceve l'ordine di sparare loro per contenere l'infezione. Questo prima che il fratello di Joel, Tommy (interpretato da Gabriel Luna nella serie HBO), lo uccida, ma il danno è ormai fatto e Sarah muore tra le braccia di Joel nonostante il suo disperato tentativo di salvarla.

È essenziale che gli spettatori abbiano il tempo di entrare in contatto con il rapporto tra Joel e Sarah in The Last of Us, poiché la perdita della figlia ha trasformato Joel nel personaggio scontroso che viaggia con Ellie nel corso della serie. Sebbene gran parte di The Last of Us sia incentrato sul rapporto tra Joel ed Ellie e sia ambientato due decenni dopo la morte di Sarah, la perdita della figlia segna in modo permanente il carattere di Joel e suggerisce molte delle sue decisioni e azioni future. La serie HBO potrebbe fare un ulteriore passo avanti nel personaggio di Sarah, incorporando più flashback del periodo trascorso da Joel con la figlia, in modo da approfondire il suo personaggio e far sentire ancora di più agli spettatori l'impatto della sua perdita.

The Last of Us esordirà su HBO il 15 gennaio 2023. Scoprite il nuovo poster della serie HBO.