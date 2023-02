The Last of Us: Joel incontra finalmente Tommy nel trailer del prossimo episodio

Il quinto episodio di The Last of Us è arrivato in anticipo su Sky dopo la decisione di HBO di spostare a venerdì 10 febbraio la messa in onda su HBO e HBO Max a causa del Super Bowl di domenica 12, e questo vuol dire che il network ha già diffuso il trailer ufficiale di The Last of Us 1x6.

Il nuovo filmato promozionale, che potete riprodurre come sempre all'interno dell'articolo, mostra in anteprima l'atteso incontro tra Joel e suo fratello Tommy, un momento che molti stavano aspettando, incluso il protagonista della serie: finora, infatti, la serie ha visto Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) diretti nel Wyoming nella speranza di trovare il fratello minore di lui, Tommy (Gabriel Luna), e nella prossima puntata i fan potranno scoprire gli esiti della riunione dei fratelli Miller. In una stagione intrisa di momenti agrodolci, questo sembra uno di quelli dolci...almeno dal trailer.

Il trailer introduce poi il personaggio di Maria (Rutina Wesley), la leader di Jackson, l'insediamento del Wyoming dove Joel incontra suo fratello. Dal videogame, sappiamo che Maria condivide un profondo legame con Ellie e Joel, e nel trailer avverta la ragazza: "Le uniche persone che possono tradirci sono quelle di cui ci fidiamo".

Per altre avventure di Pedro Pascal in compagnia di 'figli adottivi', date un'occhiata alla nuova foto in anteprima di The Mandalorian 3.