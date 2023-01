The Last of Us: Joel insegna a Ellie come sopravvivere nel nuovo trailer di HBO

Dopo le ultime rivelazioni sul casting di The Last of Us, la rete televisiva HBO è tornata a pubblicizzare l'attesissimo adattamento dell'iconico videogame Playstation con un nuovo teaser trailer disponibile su Instagram.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, nel nuovo teaser trailer di The Last of Us il protagonista Joel (Pedro Pascal) spiega alla co-protagonista (Ellie) le regole per sopravvivere nello spietato mondo post-apocalittico creato da Neil Druckmann. E sembrano abbastanza semplici: "Fa quello che dice Joel", come ribadisce anche la didascalia dell'account ufficiale Instagram.

Ricordiamo che The Last of Us debutterà il 16 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming NOW: oltre a Pedro Pascal e Bella Ramsey, la serie tv includerà nel cast anche Gabriel Luna nei panni di Tommy, Anna Torv nei panni di Tess, Nico Parker nei panni di Sarah, Murray Bartlett nei panni di Frank, Nick Offerman nei panni di Bill, Melanie Lynskey nei panni di Kathleen, Storm Reid nei panni di Riley, Merle Dandridge nei panni di Marlene, Jeffrey Pierce nei panni di Perry, Lamar Johnson nei panni di Henry, Keivonn Woodard nei panni di Sam, Graham Greene nei panni di Marlon ed Elaine Miles nei panni di Florence. Inoltre, spazio anche per alcune star del videogame originale, come Ashley Johnson e Troy Baker.

Per altri contenuti, ecco perché The Last of Us non sarà come Resident Evil secondo nuove dichiarazioni del co-creatore della serie e papà del videogame Neil Druckmann.