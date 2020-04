The Last of Us, Kaitlyn Dever sarà Ellie? L'attrice: 'Mi piacerebbe tantissimo'

All'annuncio di una serie su The Last of Us prodotta da HBO, alcuni mesi fa, i fan del celebre gioco sono letteralmente impazziti: il risultato è stata l'immediato via al fantacasting, che ad oggi sembra aver messo tutti d'accordo su un nome in particolare.

Si tratta di Kaitlyn Dever, che secondo molti sarebbe la favoritissima per interpretare la co-protagonista Ellie. L'attrice, dal canto suo, non ha smentito le voci (pur ribadendo che si è lontani dall'ufficialità della cosa) ma ha affermato di essere una grandissima fan del gioco e che sarebbe felicissima di vestire i panni di Ellie.

"Sono una grande fan del gioco, non so quante persone sappiano ciò, ma lo ribadisco adesso: sono una grandissima fan del gioco. Penso sia una storia bellissima, raccontata in modo stupendo, mi innamorai del gioco appena uscì. Lo giocai con mio padre, ci divertimmo un sacco. Non sono molto brava, ma sto lavorando per migliorare. Ma amo The Last of Us, penso sia una storia incredibile" ha spiegato la giovane attrice.

"Ho lavorato con Neil Druckmann per Uncharted, è una delle persone più intelligenti che io conosca e una delle più dolci. Mi piacerebbe tantissimo farlo, non so a che punto siamo ma... Io amo The Last of Us" ha poi concluso Dever. Una dichiarazione d'amore che lascia poco spazio a dubbi di sorta, dunque: se HBO chiama, Kaitlyn Dever risponde presente.

Negli ultimi tempi, intanto, sono già spuntate le prime fan-art su The Last of Us; in giro, invece, ci si chiede se il ritardo nell'uscita del sequel del gioco condizionerà anche l'uscita della serie di The Last of Us.