The Last of Us, i lavori sono pronti a riprendere: 'Aspettiamo la fine dello sciopero'

The Last of Us 2 ha ancora molto da offrire, e (nel migliore dei casi) potrà addirittura superare qualitativamente la prima stagione dello show HBO. Al momento, però, riprendere i nuovi episodi risulterebbe prematuro; a svelare il perché è lo showrunner Craig Mazin.

"Sono molto orgoglioso della WGA e dei suoi membri" ha dichiarato, "così come di tornare al lavoro sulla seconda stagione di The Last of Us. Lo sciopero non è stato ufficialmente revocato, certo, ma appena lo sarà... entreremo in azione!".

Ha inoltre aggiunto: "Spero di avere un aggiornamento sull'inizio delle riprese", soprattutto perché hanno già "elaborato e in un certo senso interrotto una storia per la stagione, la quale contempla qualcosa di ben più grande".

Tuttavia – almeno per il momento – lo sciopero non sta gravando eccessivamente sulla produzione. "Dato che lavoriamo secondo i tempi e secondo le nostre necessità, posso affermare che non avevamo intenzione di iniziare a girare, o almeno non subito. Attualmente, non siamo ancora al punto in cui ci ritroviamo a dover spingere le cose; ma il limite massimo si avvicina sempre più".

La prima stagione, incentrata su Joel (Pedro Pascal) e la piccola Ellie (Bella Ramsey) che si fanno strada in un mondo post-apocalittico attanagliato dal fungo Cordyceps, ha ottenuto la candidatura a ben ventuno Premi Emmy e cinque MTV Movie & TV Awards. Il primo episodio è stato seguito da quasi 5 milioni di telespettatori negli Stati Uniti soltanto nella prima notte dopo il debutto.

