The Last of Us, che lavoro faceva Joel prima dell'apocalisse?

La pandemia da Cordyceps ha messo completamente in ginocchio il mondo di The Last of Us, decretando di fatto la fine della società che siamo abituati a conoscere e costringendo i sopravvissuti a fare del proprio meglio per adattarsi ad un mondo completamente nuovo, nel quale le loro vecchie occupazioni non valgono più granché.

Prendiamo Joel, ad esempio: il protagonista della serie HBO e del videogioco da cui la stessa è tratta ci viene presentato come un contrabbandiere, abituato ormai ad agire senza porsi troppi scrupoli in un mondo in cui vige la legge del mors tua, vita mea. Ma chi era Joel Miller prima che il Cordyceps mandasse tutto all'aria?

Il Joel di cui facciamo brevemente conoscenza durante il primo episodio della serie è un padre single dai modi un po' duri e burberi, ma evidentemente affezionato alla figlia Sarah: sul suo passato non ci viene svelato molto, ma tramite alcuni oggetti visibili nella sua casa (dettagli, questi, apprezzabili soprattutto nel videogioco) ci viene lasciato intendere che Joel fosse un carpentiere, il che in effetti è perfettamente in linea con la corporatura robusta e i modi sbrigativi del personaggio.

Il lavoro svolto dal Joel pre-apocalisse, comunque, non sembra influenzare in maniera particolarmente significativa lo scorrere degli eventi, ennesimo segno di quanto, con un mondo ormai devastato, tutto ciò che riguarda la vita di una volta sia ormai nient'altro che un bel ricordo. Per saperne di più, intanto, qui trovate la nostra recensione del quinto episodio di The Last of Us.