The Last of Us, Linda Ronstadt non vedrà un dollaro per i diritti di Long, Long Time

Stranger Things ha aperto la strada al ritorno in auge di pezzi datati, e The Last of Us non ha esitato a seguirla: Long, Long Time di Linda Ronstadt è entrata nelle nostre teste dopo il terzo episodio dello show e sembra intenzionata a restarci per un bel po' di tempo... Ma la sua interprete pare destinata a non guadagnarci nulla!

Mentre Long, Long Time vola su Spotify proprio come accaduto a Running Up That Hill di Kate Bush, infatti, Ronstadt ci spiega che i diritti del brano non appartengono a lei, ma all'autore Gary White, che in termini economici sarà quindi l'unico beneficiario effettivo del rinnovato successo del pezzo uscito nel lontano 1970.

"Amo comunque quella canzone e sono davvero contenta che per Gary possa rivelarsi un colpo di fortuna" sono state le parole della cantante, che comunque potrà ovviamente godersi questo rinnovato momento di popolarità. Un caso, quindi, sostanzialmente diverso da quello di Kate Bush, che al contrario della sua collega possiede i diritti di quella Running Up That Hill tornata di prepotenza in cima alle classifiche grazie a Stranger Things.

Anche voi non riuscite a smettere di cantare (e piangere a dirotto) sulle note di Long, Long Time? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione del terzo episodio di The Last of Us.