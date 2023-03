The Last of Us: Mahershala Ali era vicinissimo a interpretare Joel nella serie HBO

Mentre ci stiamo avviando verso la conclusione di questa prima stagione di The Last of Us, mancano solamente gli ultimi due episodi al finale, è difficile immaginare qualcun altro nel ruolo di Joel al posto di Pedro Pascal, specialmente alla luce del successo riscontrato dalla star sui social, eppure Mahershala Ali è stato a lungo in trattative.

Parlando con The Direct, Jeffrey Pierce - che nel videogioco doppiava Tommy e nella serie ha un piccolo ruolo originale - ha parlato dei piani originali di Naughty Dog per l'adattamento live-action di The Last of Us. L'attore ha rivelato che il due volte Premio Oscar Mahershala Ali è stato uno degli attori che la HBO ha incontrato per il ruolo principale prima di approdare ufficialmente a Pascal.

"Credo che inizialmente avessero parlato con Mahershala Ali per il ruolo di Joel, il che era un ovvio indizio del fatto che non avrei interpretato Tommy...", ha detto Pierce dopo aver capito che non avrebbe ripreso il suo ruolo anche nella serie. "E quando hanno scritturato Pedro [Pascal], ho capito che non sarebbe successo a prescindere, perché sono più vecchio di Pedro Pascal. Quindi non mi facevo certo illusioni al riguardo".

Sia Ali che Pascal avevano già collaborato in passato con la HBO per show popolari come True Detective (Ali è stato il protagonista della terza stagione) e Game of Thrones, rispettivamente. Nonostante l'impossibilità di firmare per The Last of Us, Ali tornerà a collaborare con HBO prossimamente: sarà infatti l'interprete della leggenda del pugilato Jack Johnson nella serie limitata intitolata Unruly.

Anche se il pubblico non vedrà Ali combattere contro gli infetti, i fan Marvel non stanno più nella pelle per la sua interpretazione di Blade. Le riprese del film dei Marvel Studios, dopo vari rinvii e riscritture, dovrebbero iniziare questa primavera per un'uscita prevista tra il 2024 e il 2025.