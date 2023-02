The Last of Us, QUELLA drammatica scena si trasforma in esilaranti meme

Come dimostra la recensione del sesto episodio di The Last of Us, Joel ha vissuto un momento davvero difficile, attanagliato com'era dai ricordi passati e dalla consapevolezza di non essere più quello di una volta; nonostante tutto, in molti hanno approfittato della scena per realizzare meme esilaranti.

Prima di leggerli, però, diamo la giusta importanza al malessere provato dal protagonista, così intenso da spingerlo a ripetuti attacchi di panico. "Dalla prospettiva di una persona che prova attacchi di panico" scrive @DeanaMarie su Twitter, "non possono esprimere quanto importanti fossero quelle scene con Joel. La recitazione di Pedro Pascal è stata davvero magistrale. Prima stai bene, poi senti il cuore che si ferma. Il mio personaggio preferito prova le mie stesse sensazioni? Be', ciò non potrebbe rendermi più felice". Similmente, @mothmandalorian definisce il momento come "davvero importante per me".

Con una buona dose di black humor, però, molti utenti hanno manifestato una grandissima originalità nel reinterpretare la scena in chiave umoristica. Così scrive @gemma_m_storey sopra le immagini di Joel: "Continuo a vedere meme del genere e sono combattuta tra il pensare 'scusami, ma qui c'è qualcosa di ben più grave in ballo!' e il volerne ancora di più nel mio feed", con tanto di emoji sorridente finale, mentre @joshscherr aggiunge: "Io che provo a inventare qualcosa di breve, divertente ma molto perspicace da dire usando come base il meme dell'attacco di panico di Joel". Ed ecco la pronta risposta di @Darket696: "Io che vedo un altro meme di Joel".

Eppure, un'operazione simile ha parecchi precedenti alle spalle: basti pensare all'intelligenza artificiale che trasforma The Last of Us in una sitcom anni '80!