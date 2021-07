The Last of Us: tutto sul mastodontico show HBO nel nostro video, dai costi all'uscita

Con le prime produzioni televisive Marvel ormai alle spalle, crediamo che per quanto riguarda il piccolo schermo non ci sia show più atteso di The Last of Us: la serie videoludica di Naughty Dog è diventata con gli anni un vero e proprio fenomeno pop e siamo certi che la stessa attenzione sarà rivolta alla sua trasposizione. Ma a che punto siamo?

Nel nostro nuovo video abbiamo cercato di fare il punto della situazione sullo show che vedrà le ex-star di Game of Thrones Pedro Pascal e Bella Ramsey interpretare rispettivamente Joel ed Ellie, partendo ovviamente dalle ultime notizie relative all'incredibile budget messo a disposizione per The Last of Us da una HBO quanto mai in vena di investire cifre piuttosto ingenti.

Coppia di protagonisti a parte, diamo inoltre uno sguardo al cast dello show nel suo insieme, soffermandoci anche sui nomi degli attori che daranno volto ai personaggi secondari visti nel videogioco. Sembra quasi superfluo, inoltre, ricordare le domande che più ci premono attualmente: quando uscirà la serie HBO e da quanti episodi sarà composta?

Troverete queste e molte altre informazioni nel nuovo video pubblicato sul nostro canale YouTube. Delle nuove foto dal set di The Last of Us, intanto, ci hanno permesso di dare un'occhiata alla città di Austin.