The Last of Us, Mazin e Druckmann confermano: 'Joel ha avuto un attacco di panico'

Abbiamo già avuto modo di apprezzare quanto il mezzo televisivo stia permettendo a Neil Druckmann e Craig Mazin di donare ancora più profondità ai personaggi già più che tridimensionali ammirati in The Last of Us: la conferma, nel caso in cui ce ne fosse bisogno, ci viene fornita da un intenso passaggio di questo sesto episodio.

Dopo aver parlato di un certo cameo nel sesto episodio di The Last of Us, Craig Mazin e Neil Druckmann hanno infatti confermato che i sintomi che Joel manifesta ad un certo punto sono effettivamente quelli di un attacco di panico: "Volevamo approfondire l'impatto che ha avuto su Joel ciò che è accaduto a Henry e Sam, anche se ormai è passato un po' di tempo, e questo si manifesta quando lui si stringe il petto" hanno spiegato gli showrunner.

I due hanno proseguito: "Ciò che accade è che Joel sta avendo un attacco di panico e non capisce perché. È il tuo corpo che ti dice che sei in pericolo, ma non ne capisci il motivo. Questo episodio ci mostra quanto Joel stia facendo i conti con la sua paura che [Ellie] possa morire e che potrebbe essere colpa sua. [...] Come accade a tutti noi, quando uno ha un trauma come quello di Joel, si tende a dare per scontati i propri successi e a ingigantire ogni fallimento finché questi non sono sul punto di inghiottirti".

Un momento che lo show si è preso per soffermarsi su un malessere che nel gioco viene soltanto suggerito, e noi non possiamo che apprezzarlo! Lasciandoci alle spalle il sesto episodio della serie HBO in onda su Sky e NOW, intanto, pare che gli animalisti siano in allarme per il settimo episodio di The Last of Us.