The Last of Us, Melanie Lynskey: 'Il mio personaggio? Come la sorella di Gesù'

Il quarto episodio di The Last of Us ha visto l'esordio in questa prima stagione di Melanie Lynskey, che dà vita a quello che potremmo definire un vero e proprio villain. L'attrice ha tuttavia raccontato in che modo le venne presentato per la prima volta il personaggio e in che modo avrebbe dovuto approcciarlo in termini di interpretazione.

Tra tutti quelli mandati in onda finora, il quarto episodio è stato anche il più breve, con i suoi 45 minuti di durata totale, ma è servito per assistere alla ulteriore crescita del legame tra Joel ed Ellie, oltre a presentare una notevole quantità di azione e l'esordio della Lynskey nei panni di Kathleen, che sicuramente la prossima settimana ritroveremo nuovamente a dare del filo da torcere ai due protagonisti.

Lynskey ha dovuto sicuramente faticare più degli altri membri del cast per trovare il giusto approccio allo show, dato che quello da lei interpretato è un personaggio originale creato appositamente per la serie HBO che nei videogame non compare. L'attrice ha raccontato nel corso di un'intervista a Variety quello che Craig Mazin si è dovuto inventare per presentarle il ruolo inizialmente.

Lynskey ha rivelato che Kathleen le è stata curiosamente descritta come "la sorella di Gesù", il che ha senza dubbio l'avrà sconcertata non poco:

"In pratica mi ha detto: 'Immagina di essere la sorella di Gesù. Tuo fratello era l'uomo più grande che sia esistito, ed era così meraviglioso per tutti, che tu stessa amavi e riverivi, e poi è stato brutalmente assassinato. E tu sei una persona comune che sa di non essere così grande, che deve calarsi in questo ruolo e che è come consumata dal desiderio di vivere un'avventura'".

Ovviamente, quanto visto nell'ultimo episodio è stato solo un primo assaggio al personaggio di Kathleen che rivedremo come già anticipato dal trailer della 1x05 di The Last of Us. Come già detto, il prossimo episodio di The Last of Us verrà trasmesso in anticipo questa settimana a casa della concomitanza con il Super Bowl.