The Last of Us, Melanie Lynskey è pronta a girare un prequel su Kathleen

Gli sceneggiatori di The Last of Us definiscono Kathleen come "il volto dei sopravvissuti", soprattutto considerando l'efficace caratterizzazione di tale personaggio; di conseguenza, non sorprende che l'interprete del leader di un gruppo di Kansas City (Melanie Lynskey) sia pronta a realizzare un prequel incentrato sulla sua enigmatica figura.

"Se volessero fare un salto nel passato e narrare la storia delle sue origini" ha dichiarato Lynskey in un'intervista a Variety, "sceglierei di entrare nel progetto. Il racconto di come questa donna abbia ricoperto quella folle posizione potrebbe risultare davvero interessante".

L'attrice ha inoltre continuato: "Non ho mai giocato a un videogioco, i miei pollici proprio non ne sarebbero capaci. Addirittura, non mi dilettavo nemmeno con Atari. Al contrario, leggevo libri. Quand'ero piccola adoravo quelli di D.H. Lawrence". Se ha partecipato al pluripremiato show HBO, lo deve soprattutto a suo marito Jason Ritter: "Ha detto: 'Devi farlo, senza porti troppe domande al riguardo'. Allora io: 'Ma sono stanca'. Quindi lui: 'Non mi interessa'".

Al momento, sappiamo soltanto che Kathleen è diventata leader di un gruppo di milizie antigovernative che ha rovesciato la FEDRA di Kansas City, per poi scagliare tutta la propria rabbia contro Henry (Lamar Johnson): quest'ultimo, infatti, avrebbe ucciso suo fratello per salvare il figlio malato. Seguono tutti gli eventi che coinvolgono Joel, Ellie, Henry stesso e suo figlio Sam. Il personaggio ha debuttato nel quarto episodio di The Last of Us (Per favore, stringimi la mano), andato in onda il 5 febbraio 2023 negli Stati Uniti e il 13 febbraio 2023 in Italia.

