The Last of Us, Melanie Lynskey risponde per le rime ad un commento sul suo fisico

Descritta dagli sceneggiatore come il volto dei sopravvissuti, Kathleen è la new entry nella storia di The Last of Us, serie HBO tratta dall'omonimo videogioco, che vede Pedro Pascal e Belle Ramsey nei panni di Joel ed Ellie, i protagonisti assoluti della serie.

"Allora, innanzitutto questa è una foto dalla cover del mio shooting per InStyle magazine, non per The Last of Us di HBO. E poi, io interpreto una persona che ha organizzato meticolosamente e ha eseguito la disfatta della FEDRA. Il mio personaggio è INTELLIGENTE, signora. Non ho bisogno di essere muscolosa. Per quello ci sono gli scagnozzi", scrive Melanie Lynskey, l'interprete di Kathleen. Recentemente l'attrice aveva anche paragonato il suo personaggio alla sorella di Gesù.

L'attrice ha proprio risposto per le rime ad un recente commento Twitter sulla sua physique du role. Ecco il commento in questione (che troverete in calce): "Il suo corpo mi sa tanto di vita lussuosa, non di una capa post apocalittica. Dov'è Linda Hamilton quando serve?".

