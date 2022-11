The Last of Us, Ben Mendelsohn minaccia Pedro Pascal: 'Non mandare tutto a p*ttane!'

Ora che tutto il mondo conosce la data di uscita di The Last of Us, l'attesissima serie tv di HBO tratta dall'omonimo videogame Playstation, l'attesa sta iniziando a montare anche tra le star di Hollywood: e in prima linea c'è Ben Mendelsohn, attore di Star Wars e del MCU.

L'interprete dello Skrull Talos, che molto presto tornerà su Disney Plus al fianco di Samuel L. Jackson nella nuova serie tv dei Marvel Studios Secret Invasion, è evidentemente un grande fan della saga videoludica di The Last of Us, tanto che - come potete vedere nel post in calce all'articolo - nelle scorse ore è spuntato sui social per con un 'messaggio intimidatorio' indirizzato a Pedro Pascal, avvertendolo di non azzardarsi a 'mandare tutto a puttane' con l'adattamento televisivo di HBO.

Come notato dall'utente di Twitter @rejectedhannah, l'attore di Captain Marvel e Rogue One: A Star Wars Story ha commentato il post Instagram di Pedro Pascal sulla data di uscita dello show: "Attenzione Pascs: sarà meglio non mandare tutto a puttane. E' probabilmente il miglior gioco per console di tutti i tempi. Non mandare tutto a puttane, perché sono veramente eccitato da quel che poco che ho visto finora. MA. CON QUESTA SERIE. SARA' MEGLIO CHE NON SIA UN MEZZO PASSO FALSO. Molti di noi portano nel cuore il videogame. Il trailer sembra molto promettente" ha concluso l'attore, prima di congedarsi con un ramoscello d'ulivo: "Mi manchi!".

La pensate come Ben Mendelsohn? Ditecelo nella sezione dei commenti. Nel frattempo, guardate il primo teaser trailer di The Last of Us, in attesa del trailer vero e proprio.