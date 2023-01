The Last of Us, Merle Dandridge entusiasta: 'Sapevo di doverci essere'

Dar volto a un personaggio in uno dei videogiochi più apprezzati della storia e poterlo poi rifare in carne ed ossa per il piccolo schermo non è certo un'occasione che capita tutti i giorni: lo sa bene Merle Dandridge, che in occasione della The Last of Us di HBO si troverà a riprendere ancora una volta il ruolo di Marlene.

A parlarne, mentre The Last of Us conquista nuovi record su Rotten Tomatoes, è stata proprio la diretta interessata, che è apparsa decisamente entusiasta di poter fare la sua comparsa sul piccolo schermo prestando ancora una volta volto e voce al personaggio apparso per la prima volta nel gioco dieato da Neil Druckmann.

"Ho visto subito un'integrità e una bussola morale in questo personaggio costretto a misurarsi con i suoi incubi peggiori... Vedere questo personaggio così meravigliosamente tratteggiato in una situazione che penso toccherà davvero il cuore della gente... È stato un personaggio che ha immediatamente significato qualcosa per me. Quando incontrai Neil e seppi che stavano pensando di raccontare questa storia, e poi entrai nella stanza dei provini e facemmo una delle scene finali del primo gioco... Sapevo di doverci essere" sono state le parole di Dandridge.

E voi, che aspettative avete per quest'adattamento? Diteci la vostra nei commenti! Qui, nell'attesa, trovate la nostra recensione no-spoiler di The Last of Us.